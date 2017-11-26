بالفيديو- رغم حرب الشوارع.. الشناوة وأولاد البهجة خاوة خاوة

أطلق مشجعي إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر حملة توعوية عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أجل تهدئة الأوضاع قبل الداربي العاصمي.

وعرفت معاقل فريقي سوسطارة والعميد، أجواء مشحونة بين أنصار الفريقين بسبب الكتابات الجدرانية التي تشهدها العاصمة.

وبدأت ملامح الداربي تظهر في شوارع وأزقة العاصمة حيث سجلنا العديد من الكتابات المعادية بين أنصار الفريقين عبر جدران الأحياء العتيقة.

وشهدت الكتابات الجدرانية العديد من التجاوزات الخطيرة كالتشكيك في الشرعية الثورية، والاعتداء على المناصب التاريخية.

ونشر أبناء حي “القصبة” مقطع فيديو لمجموعة من الشباب العقلاء الذين وجهوا نداء لأنصار الفريقين من أجل التعقل وتلطيف الأجواء.

ويستقبل فريق مولودية الجزائر غريمه التقليدي إتحاد العاصمة، عشية الثلاثاء في إطار تسوية رزنامة الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى.