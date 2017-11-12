بالفيديو.. رقصة لاعبة تحصد ملايين المشاهدات

في لقطة طريفة ومميزة، احتفلت البرازيلية “نورما بالافوكس” لاعبة فريق “تشيفاز” الأمريكي بطريقة خاصة،

عند تسجيلها لهدف فريقها الثاني بمرمى المضيف “أمريكا” خلال مباراة الإياب من كأس MX الأمريكي لكرة القدم.

وسجلت اللاعبة البرازيلية الهدف الثاني في الدقيقة الـ52 من عمر اللقاء، لفريقها لتركض باتجاه زاوية الملعب،

وتبدأ بالرقص محتفلة بطريقة مميزة وغريبة على ملاعب كرة القدم،

وسط تشجيع زميلاتها في الفريق، وسرعان ما انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي محققا عددا هائلا من المشاهدات.

وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وتأهل فريق “تشيفاز” لنهائي البطولة بفضل فوزه بمباراة الذهاب، بأربعة أهداف مقابل هدفين.