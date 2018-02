بالفيديو.. ركلة جزاء “رونالدو” الغريبة تصنع الحدث !

وكان الدون قد سجل هدف التعادل للفريق الملكي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ44، لكن قوة التسديدة صنعت الحدث.

فالكرة ارتفعت بشكل قليل ما إن وصل إليها رونالدو لكي يسددها بطريقة مثالية.

وأكد “ريو فيرديناند” أن كريستيانو متعود على القيام بتدريبات خاصة على مثل هذه التسديدات.

"I swear to ya. Crazy. He used to do it."

Did he mean it? 🤔

Rio claims he's seen Ronaldo practise that penalty technique before… pic.twitter.com/GRkaztiBsV

