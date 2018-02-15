بالفيديو.. ركلة جزاء “رونالدو” الغريبة تصنع الحدث !

صنعت ركلة جزاء “رونالدو” نجم “ريال مدريد” التي سددها في مباراة أمس ضد “باريس سان جيرمان” الحدث في الوسط الرياضي العالمي، على غرار تصريحات “أوليفر كان” و”ريو فيرديناند”.

وكان الدون قد سجل هدف التعادل للفريق الملكي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ44، لكن قوة التسديدة صنعت الحدث.

فالكرة ارتفعت بشكل قليل ما إن وصل إليها رونالدو لكي يسددها بطريقة مثالية.

وأكد “ريو فيرديناند” أن كريستيانو متعود على القيام بتدريبات خاصة على مثل هذه التسديدات.