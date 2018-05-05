يضطر العديد من المواطنين والمرضى ببلدية البرمة الحدودية مع ليبيا، إلى المبيت لأيام في الطريق المؤدي إلى حاسي مسعود.

ويعود السبب حسب شهادات بعض المواطنين لـ”النهار” إلى تغطية الرمال الطريق المعبد، المؤدي الى حاسي مسعود.

وذلك على مسافة 370 كلم الرابطة بين حاسي مسعود وبلدية البرمة الحدودية مع الجارة ليبيا،

الأمر يفرض على سالكيه على مدار السنة تجهيز أنفسهم بالرفوش”البالة”، لزحزحة الرمل الذي يغطي كل الطريق الذي يستحيل عبوره.

كما يضطر الكثير من الناقلين الخواص لنقل المواد الضرورية والأكل المبيت لأيام حتى يتم فتح الطريق من قبل السلطات أو من قبل متطوعين.

بالاضافة إلى هذا يضطر الكثير من المرضى إلى تأجيل مواعيدهم العلاجية بأيام، بسبب حالة الطريق.

وضع أجبر الكثير منهم استعمال السيارات الرباعية في أبسط تنقلاتهم.

مما يفرضه الطريق من عزلة تامة جراء وضعيته الكارثية إضافة إلى انسداده وانقطاعه بالرمال الزاحفة .