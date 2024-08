بالفيديو.. رودري يثني على مهارات رياض محرز

أثنى لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، رودري هيرناينديز، على مهارات زميله السابق في الفريق، الدولي الجزائري رياض محرز.

وخلال حفل توزيع جوائز البريمرليغ، صرّح رودري لموقع “Goal”، بأن رياض محرز، أحسن لاعب مهاري بالنسبة له.

وتأتي هذه الشهادة من رودري هيرناينديز، لمعرفته الجيدة بامكانيات نجم الخضر، الذي زامله لسنوات في مانشستر سيتي.

يذكر أن رياض محرز، يعد واحدا من أفضل لاعبي مانشستر سيتي، في السنوات الأخيرة، بالنظر لكل ما قدمه للفريق، ومساهمته في تتويجهم بعدة ألقاب.

Rodri plays football word association and of course he picks a team-mate for GOAT at the end 💙 @PFA pic.twitter.com/u4U7ZrjAxj

— GOAL (@goal) August 20, 2024