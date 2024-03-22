بالفيديو.. روسيا تدرس إمكانية توجيه ضربة نووية إلى باريس

في مقابلة مع قناة BFMTV، أكد نائب رئيس مجلس الدوما، بيوتر تولستوي، أن روسيا تدرس إمكانية توجيه ضربة نووية إلى باريس.

وقال هذا الشخص المقرب من الكرملين “نحن نقوم بالحسابات”. مقدرًا أن مقذوفًا يُطلق من روسيا يمكن أن يصل إلى العاصمة الفرنسية في “ما يزيد قليلاً” عن “دقيقتين”.

وقد استجوب الصحفي هذا المسؤول الروسي الكبير، الذي درس في فرنسا، بشأن مسلسل تلفزيوني روسي. يعود تاريخه إلى عام 2022، حيث يمكننا رؤية رسم بياني يوضح الوقت الذي سيستغرقه صاروخ روسي. للوصول إلى لندن أو باريس أو برلين.

وبرر أن “المهم تاريخياً بالنسبة لروسيا هو ضمان أمن البلاد”. مقدراً أن “دول الناتو، بما في ذلك فرنسا، تضع صواريخ حول الحدود الروسية”.

وقد لوح فلاديمير بوتين نفسه بالتهديد النووي عدة مرات منذ بدء غزو أوكرانيا.

وقدر الرئيس الروسي في 13 مارس أن الترسانة الروسية “أكثر تقدما”. من ترسانة الولايات المتحدة وزعم أنها “جاهزة” لحرب نووية.

وخلال المقابلة، وعد بيوتر تولستوي أيضًا بـ “قتل جميع الجنود الفرنسيين” الذين سيتم نشرهم في أوكرانيا. بعد أن أكد إيمانويل ماكرون يوم السبت أن “العمليات على الأرض” ربما تكون ضرورية “في لحظة معينة”. حتى إذا كان “لا يريد ذلك” ولن “يأخذ زمام المبادرة”.