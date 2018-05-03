بالفيديو.. رونار: “قضيت أفضل أوقات رمضان مع إتحاد العاصمة”

في حوار أجراه مع قناة “فرانس 24″، أكد “هيرفي رونار” مدرب المنتخب المغربي، أنّ التربص والتدريب في رمضان دائما ما يكون صعبا.

وقال رونار: “العام الماضي قضيت رمضان لأول مرة مع المنتخب المغربي وكان صعبا”.

وأضاف: “كانت لدي الفرصة لقضاء فترة رمضان مع إتحاد العاصمة وكانت أفضل بكثير من العام الماضي”.

وتابع: “العام الماضي لم نوفق في تسيير فترة رمضان، كانت لربما أسوأ فترة لي مع المغرب”.

وأردف: “لم نسير تلك الفترة بالطريقة اللازمة كطاقم فني وكلاعبين سواءً في التدريبات أو الأمور التنظيمية”.

وختم كلامه قائلا: “نأمل هذه المرة أن نعدل الأوتار وأن نقوم بتربص جيد قبل المونديال”.

يذكر أن المنتخب المغربي سيقوم بتربص في روسيا في الأسبوع الأخير لشهر رمضان.