بالفيديو.. رونالدو: “اتهمونا ببيع نهائي مونديال فرنسا وتم استجوابي في البرلمان”

كشف الظاهرة البرازيلي، رونالدو، خضوعه للاستجواب من طرف مكتب التحقيق البرلماني في البرازيل، عقب خسارتهم نهائي مونديال فرنسا 1998.

وفي مقطع فيديو تم تداوله عبر “تويتر” صرح رونالدو، لإحدى المحطات الإذاعية: “عندما خسرنا مونديال فرنسا 1998 تم استجوابي من لجنة التحقيق البرلماني”.

كما أضاف: “تم سؤالي عن اللاعب الذي كان مسؤولا عن حراسة زيدان، وقلت لا أتذكر، لكن المسؤول عن ذلك لم يراقبه جيدا”.

وأردف الظاهرة: “مرعب ومريع ما يفعلونه، يقولون أننا بعنا كأس العالم لحكومة فرنسا، وشركة نايكي، تلاعبت مع أديداس”.

وأضاف: “لديهم نظريات مؤامرة جنونية، أنا هناك ويقولون بأني بعت المباراة، لقد سلبونا مصداقيتنا، بمذا سيتم تسميتنا”.

وتابع الظاهر البرازيلي رونالدو: “البرازيل تعشق جدا جدا نظرية المؤامرة، كل يوم أكثر من الآخر”