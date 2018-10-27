بالفيديو.. رونالدو بهدف عالمي يتغلب على بن ناصر في الكالتشيو

تغلب فريق جوفنتوس أمسية اليوم السبت على مُضيفه إمبولي بهدفين لهدف في الجولة ال10 من الدوري الإيطالي.

وشارك النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في التشكيلة الأساسية لفريقه إمبولي باصما على أداء في المستوى رغم أنه كان المتسبب في هدف التعادل لليوفي.

بعد أن تدخل على ديبالا داخل منطقة العمليات جعل الحكم يمنح ركلة جزاء للسيدة العجوز سجلها النجم البرتغالي كريسيتيانو رونالدو في الدقيقة ال54.

وأضاف الآخير الهدف الثاني للبيانكونيري في الدقيقة ال70 بطريقة غاية في الروعة بعد أن كان زملاء بن ناصر متفوقين منذ الدقيقة ال28.