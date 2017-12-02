بالفيديو.. رونالدو جونيورعلى خطى والده

واصل “رونالدو جونيور” نجل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، تألقه عندما سجل هدفا رائعا في مباراة لفريقه في بطولة المدرسة.

ووقع نجل لاعب ريال مدريد، الهدف بعد مُراوغته للاعب الخصم بطريقة رائعة وتوغل داخل منطقة الجزاء ليُسدد برجله اليمنى.

ونشر “الدون” فيديو الهدف على صفحته الرسمية في “الإنستغرام” مُرفقا إياه برموز تدل عن إعجابه الشديد بإمكانيات نجله.

الناشط في فريق صغير بضواحي العاصمة الإسبانية مدريد.

ويُعتبر كريستيانو من أشد المُعجبين بإبنه، حيث كثيرا ما نشر فيديوهات له، وهو بصدد لعب كرة القدم.