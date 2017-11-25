بالفيديو.. رونالدو هدية “نويل”

تحول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من لاعب كرة القدم إلى هدية تُقدم في عيد الميلاد.

نشر “الدون” فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، يظهر فيه على شكل هدية تقدم للأطفال في “النويل”.

وكتب رونالدو إلى جانب الفيديو: “في عيد الميلاد، كل ما تريد.. لديك ! أريد الأفضل للجميع عبر العالم”.

ويعتبر هذا الفيديو، عملا ترويجيا لإحدى الشركات البرتغالية الخاصة بالهاتف النقال، حيث يحث رونالدو متابعيه على اقناء هدايا في عيد الميلاد

ويظهر نجم ريال مدريد، على شكل هدية في عيد الميلاد، تقدم للأطفال بشكل خاص، ولكل أفراد العائلة.