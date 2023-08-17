بالفيديو.. رونالدو يبدي احترامه لموعد الصلاة في السعودية
بقلم عزيز طالبي
أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو احتراما كبيرا لتوقيت الصلاة في السعودية.
ونقل الإعلام السعودي “فيديو” لنجم النصر السعودي يطالب فيه من الجماهير بضرورة إحترام توقيت الصلاة، وإيقاف التشجيع والموسيقى بشكل ضروروي.
ومعروف على النجم السابق لريال مدريد احترامه الكبير للدين الإسلامي وعلاقته الطيبة مع المسلمين، سيما وأنه معروف عليه انه يتجنب عدد كبير من الامور السيئة مثل شرب الخمر.
مقطع متداول لكرستيانو يطلب من الجمهور الهدوء قليلا وايقاف الموسيقى لانه وقت صلاة 💛 pic.twitter.com/21l3PrCOPP
— Screen Mix (@ScreenMix) August 17, 2023
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