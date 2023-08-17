بالفيديو.. رونالدو يبدي احترامه لموعد الصلاة في السعودية

أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو احتراما كبيرا لتوقيت الصلاة في السعودية.

ونقل الإعلام السعودي “فيديو” لنجم النصر السعودي يطالب فيه من الجماهير بضرورة إحترام توقيت الصلاة، وإيقاف التشجيع والموسيقى بشكل ضروروي.

ومعروف على النجم السابق لريال مدريد احترامه الكبير للدين الإسلامي وعلاقته الطيبة مع المسلمين، سيما وأنه معروف عليه انه يتجنب عدد كبير من الامور السيئة مثل شرب الخمر.

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