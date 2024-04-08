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الرياضة

بالفيديو.. رونالدو يتعرض للطرد في السعودية

بقلم عزبز طالبي
بالفيديو.. رونالدو يتعرض للطرد في السعودية
رونالدو
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تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للطرد بالبطاقة الحمراء بعد التأكد من اعتداءه على لاعب الهلال أمام فريقه النصر في قمة الكأس.

كما تعرض كريستيانو رونالدو إلى الإقصاء من منافسة الكأس ليضيع تنشيط النهائي.

وكانت ردة فعل “الدون” غريبة نوعا ما، بعدما طلب من الأنصار التصفيق للحكم، بعد طرده، وهو الذي ظهر منزعجا من قراره في المباراة التي عرفت إقصائه و رفقائه بعد الخسارة بثنائية مقابل هدف.

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