بالفيديو.. رونالدو يتعرّض إلى إصابة خطيرة
بقلم عزيز طالبي
تعرض الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إصابة خطيرة على مستوى الأنف خلال مباراة البرتغال و التشيك.
كما تلقى رونالدو الإسعافات الأولية لوقف النزيف قبل ان يستكمل اللقاء، الذي انتهى بفوز كرستيانو وزملائه برباعية مقابل صفر.
وجرت المباراة ضمن تصفيات دوري الامم الأوروبية التي يسعى منها منتخب البرتغال التألق و الذهاب بعيدا في المنافسة.
إصابة كريستيانو رونالدو قبل قليل
إصابة كريستيانو رونالدو
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إصابة كريستيانو رونالدو امام التشيك
إصابة كريستيانو رونالدو اليوم pic.twitter.com/GLU7oLRpFO
— أهداف مباريات اليوم (@ben_touda) September 24, 2022
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