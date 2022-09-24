بالفيديو.. رونالدو يتعرّض إلى إصابة خطيرة

تعرض الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إصابة خطيرة على مستوى الأنف خلال مباراة البرتغال و التشيك.

كما تلقى رونالدو الإسعافات الأولية لوقف النزيف قبل ان يستكمل اللقاء، الذي انتهى بفوز كرستيانو وزملائه برباعية مقابل صفر.

وجرت المباراة ضمن تصفيات دوري الامم الأوروبية التي يسعى منها منتخب البرتغال التألق و الذهاب بعيدا في المنافسة.