بالفيديو.. رونالدو يجتاز الفحص الطبي مع اليوفي

تواجد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الثلاثاء، بمعقل نادي جوفنتوس الإيطالي، للخضوع للفحص الطبي، تمهيدا لترسيم انتقاله.

وتداولة لصحافة الصحافة العالمية، صورة صاروخ ماديرا، وهو بصدد اجتياز فحصه الطبي، في نادي جوفنتوس الإيطالي.

ومن المنتظرأن يتم تقديم كريستيانو رونالدو، لوسائل الإعلام الإيطالية، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي رفقة مسؤولي اليوفي.

يذكر أن “الدون”، وافق على الإنتقال لنادي جوفنتوس، لمدة 4 سنوات، مقابل 100 مليون أورو، قادما من نادي ريال مدريد الإسباني.