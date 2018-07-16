بالفيديو.. رونالدو  يحتفل بإنضمامه للسيدة العجوز ويغني “يوفي.. يوفي..”

اندمج الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، منذ الوهلة الأولى، في أجواء فريقه الجديد، جوفنتوس الإيطالي، أين سيخوض تحدي كروي جديد.

ونشرت الصحافة الإيطالية، مقطع فيديو لكريستيانو رونالدو، أثناء تواجده بمعقل اليوفي، ظهر فيه “الدون” وهو يردد أغنية “يوفي.. يوفي”.

وبعد اجتيازه الفحص الطبي، اليوم الإثنين، في جوفنتوس، ستقوم إدارة نادي السيدة العجوز، بتقديم لاعبها الجديد للصحافة الإيطالية.