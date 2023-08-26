بالفيديو.. رونالدو يحقق حلم طفلة كفيفة في السعودية

صنع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحدث في السعودية اثر لقائه طفلة صغيرة كفيفة مشجعة لفريق النصر السعودي تعتبر احدى عشاقه.

وحقّق كريستيانو رونالدو حلم الطفلة الكفيفة باللقاء معها، اين اقتنصت الطفلة البريئة الفرصة للقاء النجم العالمي، و أخذت عد من الصور معه.

كما اهداها “الدون” كرة مدوّنة باسمه.

وتجاوب عدد كبير من المتتبعين مع “اللفتة الانسانية” لـ “الدون” اتجاه الطفلة الكفيفة،

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