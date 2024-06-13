بالفيديو.. رونالدو يخطف الأضواء ويصنع الحدث في ألمانيا قبل انطلاق “أورو 2024”
بقلم كريم تيغرمت
حلّ النجم العالمي كريستيانو رونالدو، اليوم الخميس، رفقة منتخب البرتغال، بألمانيا، تحسبا لمشاركتهم في بطولة أمم أوروبا 2024.
وصنع رونالدو الحدث، ساعات قبل وصوله إلى ألمانيا، حيث احتشدت جماهير كبيرة في شوارع المدينة، لاستقباله “الدون”.
وتم تداول مقاطع فيديو، عبر منصة “X”، أظهرت الشعبية الكبيرة التي لازال يحظى بها “صاروخ ماديرا”، في أوروبا بصفة عامة.
ويطمح كريستيانو رونالدو، لقيادة منتخب بلده لحصد لقب جديدة، خلال هذه الطبعة من بطولة أمم أوروبا 2024، المقررة انطلاقها يوم غد الجمعة.
تأثير كريستيانو رونالدو 🐐
— عالم القوت (@GOATTWORLD) June 13, 2024
الجماهير الالمانيه 🇩🇪
” رونالدو، رونالدو، رونالدو” pic.twitter.com/ICoxvUg8A6
— عالم القوت (@GOATTWORLD) June 13, 2024
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