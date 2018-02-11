بالفيديو.. رونالدو يدعم بن زيمة ويدعو لوقف صافرات الإستهجان ضده!

دافع “كريستيانو رونالدو” نجم الملكي عن زميله “كريم بن زيمة” في مباراة أمس التي جمعت بين ريال مدريد و ريال سوسيداد وطالب الدون من الجمهور دعم ومساندة الفرنسي.

وتفنن الفرنسي كريم بن زيمة في إضاعة الفرص سهرة أمس حيث اضاع كرتين وجها لوجه مع الحارس.

ولم تعد تتحمل جماهير الميرنغي هذا الأداء من طرف المهاجم الفرنسي لذلك علت صافرات الإستهجان على اللاعب.

وحينها تدخل رونالدو وطالب الجماهير بعدم التصفير على بن زيمة بل دعمه ومساندته حتى يستعيد حسه التهديفي.

يذكر أن بن زيمة يعيش أوقات عصيبة رفقة النادي الملكي والضغط صار أكبر على المهاجم الفرنسي.