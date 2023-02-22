بالفيديو.. رونالدو يرتدي “القميص” في احتفالات النصر بيوم التأسيس

شارك النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، اليوم الأربعاء، فريقه النصر السعودي، احتفالاتهم بيوم التأسيس.

ونشرت إدارة نادي النصر، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو، يظهر رونالدو خلال مشاركته في هذه الاحتفالات.

كما ظهر النجم البرتغالي، وهو يشارك زملائه في الفريق، تأديتهم رقصة فلكلورية سعودية، بملعب الفريق.

يذكر أنّ السعودية، تحتفل اليوم الأربعاء، بمرور ثلاثة قرون، عن تأسيس الدولة السعودية الأولى.