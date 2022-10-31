بالفيديو.. رونالدو يرد على انتقادات غاري نيفيل بطريقته الخاصة

رد لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، على انتقادات اللاعب السابق والمحلل الحالي لقناة سكاي سبورتس غاري نيفيل.

وتحسبا لمواجهة اليونايتد ضد واستهام برسم الجولة الـ14 من البريميرليغ، خرج رونالدو من النفق المؤدي لغرف خلع الملابس، وذلك ناحية ملعب اللقاء لبدء عمليات الإحماء.

وليتصادف الدون بجوار المكان المخصص للاستوديو التحليلي لشبكة “سكاي سبورتس”، والذي تواجد فيه نيفيل، جيمي ريدناب والفرنسي لويس ساها اللاعب السابق للمان يونايتد.

وقام رونالدو بمصافحة الجميع، باستثناء نيفيل الذي تجاهله عمدا في لقطة أثارت جدلا واسعا، بعد أن وجه انتقادات للدون وطالبه بالرحيل من اليونايتد، عقب مغادرة رونادو الملعب قبل نهاية لقاء توتنهام.

كما علّق نيفيل على حادثة تجاهل رونالدو له، ساخراً: “نحن خارج قائمة بطاقات عيد الميلاد”.