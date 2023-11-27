بالفيديو.. رونالدو يرفض الحصول على ضربة جزاء

صنع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الحدث اليوم الإثنين، خلال المبارة التي جمعته وفريقه النصر السعودي، بالضيف برسييوليس الإيراني، ضمن دوري أبطال آسيا.

وشارك رونالدو، أساسيا كعاتدته ضمن تشكيلة فريقه النصر، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، سقط رونالدو في منطقة الجزاء، ليعلن حكم المباراة ضربة جزاء.

وجاءت ردة فعل النجم البرتغالي، غير متوقعة، حيث اتجه إلى حكم المباراة، واعترف بأنه لا وجود لضربة جزاء، رغم أن فريقه كان متعادلا دون أهداف.

ورغم اعتراف “الدون”، بعدم وجود خطأ عليه، إلا أن حكم المباراة تأكد من اللقطة من خلال “الفار” قبل إلغائه ضربة الجزاء التي أعلن عنها.

وتم تداول هذه اللقطة التي قام بها كريسيانو رونالدو، بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وحظيت بتفاعل كبير من أنصار فريقه النصر، ومعجبيه.