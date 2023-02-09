بالفيديو.. رونالدو يسجّل “سوبر هاتريك” في الدوري السعودي
تمكّن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل رباعية كاملة رفقة ناديه النصر أمام المستضيف الوحدة اليوم الخميس.
و سجّل رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول كما سجّل هدفه الثاني في الدقيقة 40 من نفس الشوط.
وعاد “الدون” ليسجّل هدفه الثالث في الدقيقة 53 عن طريقة ضربة جزاء، قبل ان يسجّل هدف الرابع كذلك في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني.
يذكر. ان اللقاء انتهى بالفوز برباعية مقابل صفر الذي جرى بملعب “الملك عبد العزيز”.
🎥 هدف النصر الثاني
⚽️ كريستيانو رونالدو
#️⃣ #الوحدة_النصر pic.twitter.com/ot1uH97oW2
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023
🎥 هدف النصر الأول
⚽️ كريستيانو رونالدو
#️⃣ #الوحدة_النصر pic.twitter.com/KWHonpLeVY
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023
🎥 هدف النصر الثالث
⚽️ كريستيانو رونالدو
#️⃣ #الوحدة_النصر pic.twitter.com/Ytc8rrVmok
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023
🎥 هدف النصر الرابع
⚽️ كريستيانو رونالدو
#️⃣ #الوحدة_النصر pic.twitter.com/W5qiyfA1sY
— دوري روشن السعودي (@SPL) February 9, 2023
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