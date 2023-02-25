بالفيديو.. رونالدو يسجّل هاتريك في شباك زغبة

تمكّن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل هاتريك في الشوط الأول من مباراة فريقه النصر امام ضمك في البطولة السعودية.

و سجّل كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 18 و الدقيقة 23 و الدقيقة 44 من عمر الشوط الأوّل.

كما تمكّن النجم البرتغالي رونالدو من تسجيل الثلاثية في مرمى الدولي الجزائري مصطفى زغبة الذي لم ينجح في مواجهة “الدون”.

كما عرفت المباراة منح المدافع فاروق شافعي من جانب ضمك البطاقة الصفراء اثر تدخله العنيف.

يذكر، أن نجم ريال مدريد سابقا سجّل سوبر هاتريك في وقت سابق أمام الوحدة السعودي اين قاد فريقه أنذاك لصدارة الدوري.