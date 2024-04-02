بالفيديو.. رونالدو يصل إلى “الهاتريك” رقم 65 في مشواره

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو “هاتريك” جديدة في مباراة اليوم انتهت بتفوق فريقه النصر أمام نادي أبها في الدوري السعودي بثمانية أهداف نظيفة.

وكشف الإعلام السعودي أن الأسطورة رونالدو وصل لـ “الهاتريك” رقم 65 في مشواره الكروي الاستثنائي.

وكان “الدون” قد سجل الهاتريك الثالث له هذا الموسم، و الخامس له رفقة النصر، و الـ 44 له في مختلف الدوريات و 55 له مع مختلف الأندية التي حمل قميصها.