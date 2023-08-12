إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. رونالدو يصنع الحدث في احتفالاته باللقب مع النصر

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. رونالدو يصنع الحدث في احتفالاته باللقب مع النصر
رونالدو
  • 528
  • 0

احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بطريقته الخاصة عقب قيادته النصر السعودي للتتويج بالبطولة العربية.

وقام كريستيانو رونالدو بمعانقة الكأس العربية التي اعتبرت أول انجازاته مع النادي السعودي، كما رقص على أنغام التي تمجّد الفريق الملقب بـ “العالمي”.

كما عرفت نهاية المباراة،اشتباكات بين لاعب النصر تاليسكا وعلي البليهي لاعب نادي الأهلي بعد المباراة النهائية، خلال دقائق قبل أن يتدخل العقلاء و تهدأ الأمور بين كل الأطراف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti

رابط دائم : https://nhar.tv/QRmDK
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر