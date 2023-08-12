بالفيديو.. رونالدو يصنع الحدث في احتفالاته باللقب مع النصر
احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بطريقته الخاصة عقب قيادته النصر السعودي للتتويج بالبطولة العربية.
وقام كريستيانو رونالدو بمعانقة الكأس العربية التي اعتبرت أول انجازاته مع النادي السعودي، كما رقص على أنغام التي تمجّد الفريق الملقب بـ “العالمي”.
كما عرفت نهاية المباراة،اشتباكات بين لاعب النصر تاليسكا وعلي البليهي لاعب نادي الأهلي بعد المباراة النهائية، خلال دقائق قبل أن يتدخل العقلاء و تهدأ الأمور بين كل الأطراف.
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شاهد.. رقصة #كريستيانو_رونالدو على أنغام تتويج #النصر بلقب #كأس_الملك_سلمان_للأندية#قنوات_الكاس pic.twitter.com/SG8qkSz35T
— قنوات الكاس (@alkasschannel) August 12, 2023
فرحة كريستيانو رونالدو بالفوز 🤩💛💛💛
pic.twitter.com/giav6zzrhy
— Gorgeous (@gorgeous4ew) August 12, 2023
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