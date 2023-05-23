بالفيديو.. رونالدو يصنع الحدث في السعودية عقب “سجوده” ! 

صنع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحث لدى وسائل الإعلام العربية والسعودية خاصة بعد سجوده بالملعب.

وقام كريستيانو رونالدو بـ “السجود” على طريق المسلمين بعد تسجيله هدف الفوز والثالث أمام الشباب في دوري روشن السعودي.

وصنعت خطوة “الدون” ضجّة كبيرة في السعودية بين ما قام بالدعوة له، للدخول في الدين الاسلامي الحنيف و تيسير له امر ذلك، في حين قلّلت أطراف من ذلك، وقالت عبارة عن حركة عفوية من البرتغالي.

قال الأسطورة البرتغالية عن مستوى الدوري السعودي في تصريح له لقناة “الرياضية” السعودية عقب المباراة “الدوري السعودي دوري قوية وليس بالسهل، و يحتاج إلى بعض اللاعبين ليكون ضمن أقوى 5 دوريات في العالم”.

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