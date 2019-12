بالفيديو.. رونالدو يعلم جوكوفيتش تقنية القفز

ونشر كريستيانو رونالدو، مقطع فيديو، على حسابه الخاص على “تويتر”، أظهر من خلاله مقطعا من الحصة التدريبية التي جمعته بنوفاك جوكوفيتش.

وعلق صاروخ ماديرا على هذا الفيديو، بتغريدة قال فيها: “أعلم جوكوفيتش تقنية القفز، كان من دواعي سروري ملاقاتك، والتدرب معك يا صديقي”.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره كريستيانو رونالدو، محاولة بطل التنس نوفاك جوكوفيتش، مجارات رونالدو في القفز.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، صنع الحدث مؤخرا، خلال مباراة فريقه أمام سامبدوريا، أين سجل هدفا برأسية، حقق فيها قفزة بعلو 2.56 متر.

Teaching @DjokerNole how to jump!!😅🤪💪🏽 Was a pleasure to see you and train with you my friend!! pic.twitter.com/GgMr9rAUEf

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 27, 2019