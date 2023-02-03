بالفيديو.. رونالدو يفك العقدة وبن دبكة يُسجل هدفا عالميا

سجل أمسية اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري، سفيان بن دبكة، هدفا عالميا في دوري روشن السعودي.

وذلك في لقاء الجولة الـ15 الذي انتهى بالتعادل بهدفين لهدفين بين الفتح وضيفه النصر الذي يضم في صفوفه، كريستيانو رونالدو.

وسجل بن دبكة الهدف الثاني للفتح في الدقيقة الـ58 بطريقة غاية في الروعة، كما أنه تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة الـ63.

ومن جانب العالمي، سجل النجم الدولي البرتغالي هدفه الأول في السعودية في مباراته الثالثة، وذلك عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الـ90+3.