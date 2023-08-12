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الرياضة

بالفيديو.. رونالدو يفوز بأول ألقابه رفقة النصر السعودي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. رونالدو يفوز بأول ألقابه رفقة النصر السعودي
رونالدو
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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي للتتويج بالبطولة العربية على حساب نادي الهلال.
كما فاز رونالدو و فريقه النصر السعودي باللقب 46 حسب ما كشفت عنه الصفحة الرسمية للنادي عبر تويتر عقب التتويج مباشرة.
وسجلّ “الدون” ثنائية النصر في الدقيقة 74 و الدقيقة 98، ما يؤكد أن صاحب الـ 38 لا يزال قادرا على العطاء.

واحتفل النجم السابق لنادي ريال مدريد، بطريقة جميلة واستثنائية مع أنصار “العالمي” عقب صافرة الحكم وترسيم التتويج باللقب.

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