بالفيديو.. رونالدو يفوز بأول ألقابه رفقة النصر السعودي
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق النصر السعودي للتتويج بالبطولة العربية على حساب نادي الهلال.
كما فاز رونالدو و فريقه النصر السعودي باللقب 46 حسب ما كشفت عنه الصفحة الرسمية للنادي عبر تويتر عقب التتويج مباشرة.
وسجلّ “الدون” ثنائية النصر في الدقيقة 74 و الدقيقة 98، ما يؤكد أن صاحب الـ 38 لا يزال قادرا على العطاء.
واحتفل النجم السابق لنادي ريال مدريد، بطريقة جميلة واستثنائية مع أنصار “العالمي” عقب صافرة الحكم وترسيم التتويج باللقب.
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احتفال الأسطورة كريستيانو رونالدو واللاعبين مع الجمهور 💛💛💛💛pic.twitter.com/3gVIyZgHCo
— نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 12, 2023
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لحظة عظيمة .. لحظة تاريخية .. لحظة خيالية
الملعب ينفجر بعد هدف الأسطورة كريستيانو رونالدو الثاني في مرمى الهلال.
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— عمرو (@bt3) August 12, 2023
🚨 هدف النصر الاول على الهلال كريستيانو رونالدو 🔥pic.twitter.com/8md5yqSSPe
— KinG £ (@xKGx__) August 12, 2023
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