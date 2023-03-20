بالفيديو.. رونالدو يفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري السعودي

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، بجائزة أفضل هدف عن الجولة الـ21 من الدوري السعودي.

وكشفت الصفحة الرسمية للدوري السعودي، عن اختيار هدف رونالدو، في مرمى نادي أبها، الأفضل عن الجولة الـ21.

كما يأتي تتويج “الدون” بهذه الجائزة، بعد حصوله على نسبة تصويت 54.6%، متفوقا بذلك على منافسيه، إيغور كورنادو، وسالم الدوسري.

وجاء هدف كريستيانو رونالدو، الذي نال به جائزة الأفضل، عن طريق ركلة حرة مباشرة، أسكنها شباك مرمى حارس نادي أبها.