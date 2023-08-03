بالفيديو.. رونالدو يقود النصر لحجز بطاقة في الربع النهائي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي لحجز مكانة في ربع نهائي البطولة العربية.

وسجّل كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد لفريقه، الذي أهّله إلى الدور المقبل على حساب الزمالك المصري.

وتأهل النصر كوصيف للمجموعة خلفا لفريق الشباب السعودي.

وقال “الدون” عن المستوى الكبير الذي قدّمه الزمالك المصري رغم الإقصاء في تصريح لقناة “الرياضية” السعودية “عشب الملعب عرقل أدائنا بعض الشيء، من الصعب تقديم مستوى جيد في مثل هذه الظروف”.

كما أضاف “الخصم لعب بشكل جيد وبطريقة منظمة حيث قام بإغلاق مساحات اللعب”.

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