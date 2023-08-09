بالفيديو.. رونالدو يقود النصر لنهائي البطولة العربية
بقلم عزيز طالبي
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للفوز أمام نادي الشرطة العراقي بعد الفوز بهدف مقابل صفر.
وسجّل كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد في المباراة المثيرة، التي كان بطها “الدون” كعادته.
كما اختار الاتحاد العربي “الدون” افضل لاعب في المباراة، و هو الذي يسيطر حاليا على لقب هداف البطولة.
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هدف الأسطورة كريستيانو رونالدو 💛💛💛💛💛#النصر_الشرطة pic.twitter.com/chV5ekJqlM
— نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 9, 2023
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