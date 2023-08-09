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الرياضة

بالفيديو.. رونالدو يقود النصر لنهائي البطولة العربية

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. رونالدو يقود النصر لنهائي البطولة العربية
رونالدو
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قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للفوز أمام نادي الشرطة العراقي بعد الفوز بهدف مقابل صفر.

وسجّل كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد في المباراة المثيرة، التي كان بطها “الدون” كعادته.

كما اختار الاتحاد العربي “الدون” افضل لاعب في المباراة، و هو الذي يسيطر حاليا على لقب هداف البطولة.

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