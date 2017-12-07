بالفيديو.. رونالدو يكتب التاريخ بهدف عالمي

يواصل البرتغالي “كريستيانو رونالدو” التألق في منافسته المفضلة دوري أبطال أوروبا بعد أن قاد فريقه ريال مدريد للفوز ضد بروسيا دورتموند.

رونالدو كان وراء الهدف الثاني لفريق، حيث ترك حارس الخصم واقفا يشاهد الكرة وهي تسكن مرماه.

من جهة أخرى وبهذا الهدف أصبح كريستيانو أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في كل مباريات دوري المجموعات.

ويبقى “الدون” هداف البطولة في نسخة هذا الموسم برصيد 9 أهداف كاملة في الدور الأول فقط.

في نفس السياق، لا يزال نجم الملكي الهداف التاريخي للتشامبينزليغ بل عدد أهدافه يفوق ما سجله أندية كبرى.