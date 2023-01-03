بالفيديو.. رونالدو يلتقي بزملائه الجدد ويُدهش رئيس النصر بهذا الطلب !
التقى النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بزملائه الجدد في فريق النصر السعودي أمسية اليوم الثلاثاء.
حيث وقبل دخوله أرضية ميدان ملعب مرسول بارك لتقديمه للجماهير زار “الدون” غرف تغيير الملابس وصافح جميع اللاعبين.
وذلك بحضور رئيس العالمي “مسلي آل معمر” الذي كشف لعناصره أن رونالدو طلب مساواته مع زملائه في المكافآت والمُعاملة.
كما أضاف:”رونالدو لم نعطه إلا المبالغ التي يستحقها ومن الطبيعي أن ينال الراتب الأعلى عالميا.. هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم وسيكون خير داعم لأكاديميات نادي النصر”.
رونالدو يلتقي بزملائه الجدد في النصر “العالمي” 🇸🇦#كريستيانو | #النصر #AlNassrFC | #CristianoRonaldo𓃵 | #MrsoolPark pic.twitter.com/GC5tQr1Qey
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2023
رئيس نادي النصر مسلي آل معمر يكشف عن رغبة كريستيانو مساواته مع زملائه في المكافآت#كريستيانو | #النصر #AlNassrFC | #CristianoRonaldo𓃵 | #MrsoolPark pic.twitter.com/6uPIds5w2R
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 3, 2023
🟨 #يحدث_الآن | مسلي آل معمر رئيس نادي النصر:
💬 رونالدو لم نعطه إلا المبالغ التي يستحقها ومن الطبيعي أن ينال الراتب الأعلى عالميا
💬 كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم
💬رونالدو سيكون خير داعم لأكاديميات نادي النصر pic.twitter.com/NWD7vmJGCy
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 3, 2023