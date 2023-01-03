بالفيديو.. رونالدو يلتقي بزملائه الجدد ويُدهش رئيس النصر بهذا الطلب !

التقى النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بزملائه الجدد في فريق النصر السعودي أمسية اليوم الثلاثاء.

حيث وقبل دخوله أرضية ميدان ملعب مرسول بارك لتقديمه للجماهير زار “الدون” غرف تغيير الملابس وصافح جميع اللاعبين.

وذلك بحضور رئيس العالمي “مسلي آل معمر” الذي كشف لعناصره أن رونالدو طلب مساواته مع زملائه في المكافآت والمُعاملة.

كما أضاف:”رونالدو لم نعطه إلا المبالغ التي يستحقها ومن الطبيعي أن ينال الراتب الأعلى عالميا.. هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم وسيكون خير داعم لأكاديميات نادي النصر”.