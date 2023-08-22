بالفيديو.. رونالدو ينتفض في وجه التحكيم في السعودية
بقلم عزيز طالبي
انتفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في وجه الحكم الذي أدار مباراة النصر أمام نادي الشباب السعودي.
ووجّه كريستيانو رونالدو كلمات قاسية في حق الحكم الرئيس الذي أدار المباراة المثيرة التي لعبت،اليوم الثلاثاء، وانتهت بالتعادل بهدفين في كل شبكة.
كما دفع رونالدو أحد المسؤولين عن نادي الخصم بشدة، رغم أن الأخير أراد اخذ صورة تذكارية معه فقط.
وهو الأمر الذي يؤكد الشغف الكبير الذي لا يزال عليه “الدون” رغم تقدمه في السن.
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كريستيانو رونالدو يدفع أحد أعضاء فريق شباب الاهلي الذي يريد التصوير معه.#النصر_شباب_الاهلي pic.twitter.com/kDg4n74jKQ
— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) August 22, 2023
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