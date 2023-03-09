بالفيديو.. رونالدو ينفجر غضبا بعد خسارة كلاسيكو الدوري السعودي  

ابدى نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو غضبه الشديد من الخسارة القاسية التي مني بها رفقة رفقائه أمام الغريم إتحاد جدة في الدوري السعودي.

وانهزم النجم البرتغالي رفقة فريقه بهدف مقابل صفر، و هي الخسارة التي لم يتقبلها، أين ضرب عدد من قارورات المياه أثناء مغادرته المستطيل الأخضر.

كما أبرزت عدد من الفيديوهات غضب الدون أثناء خروجه من مناداة الأنصار لاسم الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي يعتبر غريمه اللدود.

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