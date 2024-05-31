بالفيديو.. رونالدو ينهار باكيا بعد تضييعه لقب كأس السعودية

انهار النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، باكيا بعد تضييعه، اليوم الجمعة، التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين رفقة ناديه النصر.

وانهزم نادي النصر أمام الغريم نادي الهلال السعودي، بضربات الترجيح بنتيجة 5 مقابل 4، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف مقابل هدف.

وتأجل تتويج رونالدو مع النصر إلى موعد لاحق، في مباراة أقل ما يقال عنها أنها كانت رائعة جدا، وعرفت مستوى فني رفيع ومميز و اندفاع كبير تسبب في طرد 3 لاعبين اثنين من الهلال و لاعب من النصر.