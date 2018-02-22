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بالفيديو.. رونالدو يُروج لحذاءه الجديد “النمر” !!

الرياضة
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بالفيديو.. رونالدو يُروج لحذاءه الجديد “النمر” !! كريستيانو رونالدو
بقلم عبد النور حواز

قام نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” بالترويج لحذاءه الجديد المُصنع من طرف شركة “نايك” العالمية.

وقام “صاروخ ماديرا” أمسية اليوم الخميس بنشر فيديو ترويجي لحذاءه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق “الدون” الفيديو بالعبارة التالية:”حاول أن تواصل.. حذاء نايك “superfly 360″ سيكون في المتناول بداية من 26 فيفري الحالي”.

ويُظهر الفيديو الترويجي للحذاء الذي إرتداه “الدون” بداية من لقاء “البياسجي” في دوري الأبطال تشبيه “نايك” له بحيوان “النمر” من حيث السرعة.

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