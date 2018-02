بالفيديو.. رونالدو يُروج لحذاءه الجديد “النمر” !!

وقام “صاروخ ماديرا” أمسية اليوم الخميس بنشر فيديو ترويجي لحذاءه على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وأرفق “الدون” الفيديو بالعبارة التالية:”حاول أن تواصل.. حذاء نايك “superfly 360″ سيكون في المتناول بداية من 26 فيفري الحالي”.

ويُظهر الفيديو الترويجي للحذاء الذي إرتداه “الدون” بداية من لقاء “البياسجي” في دوري الأبطال تشبيه “نايك” له بحيوان “النمر” من حيث السرعة.

Try to Keep Up 🐆 #BornMercurial

Introducing the Mercurial Superfly 360, available February 26 at https://t.co/oWxckoywkD pic.twitter.com/UDvKWKjlNd

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2018