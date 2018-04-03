بالفيديو.. رونالدو يُسجل هدف عالمي ويقود الريال لإكتساح اليوفي

قاد النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد لإكتساح جوفنتوس بثلاثية دون رد سهرة اليوم الثلاثاء بفضل هدف عالمي.

وذلك في لقاء الذهاب من الدور ربع النهائي لمُنافسة دوري أبطال أوروبا الذي جرى بملعب “أليانز ستاديوم” بطورينو.

وسجل ثلاثية الملكي، “الدون” في مُناسبتين في الدقيقتين ال3 وال64 ومارسيلو في الدقيقة 72 بيمنا طُرد ديبالا في الدقيقة ال66.

في إنتظار موقعة العودة بعد أسبوعين بملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وفاز بايرن ميونيخ على مُضيفه إشبيلية بهدفين لهدف سجلهما خيسوس نافاس بالخطأ في مرماه وألكانتارا في الدقيقتين ال37 وال68 للبافاري.

بينما سجل الهدف الوحيد للأندلسيين بابلو سارابيا في الدقيقة ال32.