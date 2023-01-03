بالفيديو.. رونالدو يُشارك في التدريبات الجماعية للنصر

شارك سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في التدريبات الجماعية لفريقه الجديد النصر السعودي.

وجرت الحصة التدريبية لأشبال المدرب الفرنسي، رودي غارسيا، بملعب مرسول بارك بحضور الجماهير.

وذلك مُباشرة بعد نهاية حفل تقديم اللاعب الذي انضم للعالمي بعقد يمتد إلى غاية صيف سنة 2025.

وتفاعل جمهور النصر مع مُشاركة “الدون” في الحصة التدريبية من خلال تعبيرهم عن فرحتهم بأهدافه في التدريبات.