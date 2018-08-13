بالفيديو.. روني يُثير “الدهشة” بأمريكا في لقطة عالمية !

أثار “واين روني” لاعب “دي سي يونايتد” الدهشة في الدوري الأمريكي لكرة القدم في لقطة عالمية تؤكد الروح الكبيرة التي يتمتع بها المحارب الإنجليزي.

وكانت المباراة تشارف على النهاية، قبل أن ينطلق الفريق الخصم “أورلاندو” في هجمة مرتدة أمام شباك شاغرة بعد صعود حارس “دي سي يونايتد”.

ليعود “روني” بسرعة كبيرة و يفتك الكرة بطريقة رائعة لينطلق في هجمة مرتدة ويمنح كرة هدف الفوز لفريقه في لقطة ستُخَلّد في تاريخ كرة القدم.

ويواصل “الغولدن بوي” تقديم عروضه الجيدة رفقة فريقه ويحظى بثقة زملائه وجماهير النادي.