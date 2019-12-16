بالفيديو.. رياح تشاكر حديث وسائل الإعلام العربية والعالمية !

وتمكن أشبال المدرب الوؤقت محمد ميخازني من التأهل بركلات الترجيح التي إبتسمت لرفقاء شعال.

وتناقلت صفحات التواصل الإجتماعي ركلات الترجيح التي دامت حوالي نصف ساعة بسبب الرياح التي ميزت مدينة البليدة وملعب مصطفى تشاكر.

وواجه رفقاء اللاعب لعمارة صعوبة كبيرة في وضع الكرة عند نقطة تسديد ركلة الترجيح بسبب الرياح الشديدة.

مشهد طريف في مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي بسبب قوة الرياح الكرة ترفض الوقوف على علامة ضربات الجزاء وسط محاولات متكررة من لاعب مولودية الجزائر. 😂 pic.twitter.com/VVidC8rv2Z

— Capitano (@Capitanoo72) December 16, 2019