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بالفيديو.. رياح تشاكر حديث وسائل الإعلام العربية والعالمية !

الرياضة
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بالفيديو.. رياح تشاكر حديث وسائل الإعلام العربية والعالمية !
بقلم يونس رزيق

تأهل فريق مولودية الجزائر إلى الدور ربع النهائي من منافسة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بشق الأنفس بعدما فشل في وصول إلى مرمى فريق القوة الجوية العراقي ذهابا وإيابا.

وتمكن أشبال المدرب الوؤقت محمد ميخازني من التأهل بركلات الترجيح التي إبتسمت لرفقاء شعال.

وتناقلت صفحات التواصل الإجتماعي ركلات الترجيح التي دامت حوالي نصف ساعة بسبب الرياح التي ميزت مدينة البليدة وملعب مصطفى تشاكر.

وواجه رفقاء اللاعب لعمارة صعوبة كبيرة في وضع الكرة عند نقطة تسديد ركلة الترجيح بسبب الرياح الشديدة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=742508

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