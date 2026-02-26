بالفيديو.. رياض حجال ونويوة يتفقدان تقدم أشغال مركز تكوين اتحاد العاصمة
قام الرئيس المدير العام لمجمع “سيربور” رياض حجال، أمس الأربعاء، رفقة رئيس مجلس إدارة اتحاد العاصمة، بلال نويوة، بزيارو ميدانية لمركز تكوين الفريق.
وكان حجال، ونويوة، مرفوقين في زيارتهم لمركز تكوين الفريق بعين البنيان، بممثلين عن شركة “كوسيدار”، ومكتب الدراسات، حسب الصفحة الرسمية لاتحاد العاصمة.
كما أوضح ذات المصدر، بأن هذه الخرجة سمحت لمسؤولي النادي العاصمي، باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة العراقيل، وتسريع وتيرة الانجاز.
وأكدت إدارة اتحاد العاصمة، بأن المشروع يخضع لمتابعة دورية، صارمة، بما يضمنتقدم الأشغال، واستلام المشروع.
