بالفيديو.. رياض محرز يخطف الأضواء في هونغ كونغ قبل موقعة السوبر السعودي

وصل الدولي الجزائري رياض محرز رفقة فريقه الأهلي السعودي إلى هونغ كونغ تحسبا للمشاركة في منافسة كأس السوبر السعودي التي تقام لأول مرة خارج الأراضي السعودية في خطوة تهدف إلى الترويج للبطولة على المستوى الدولي.

وكانت بعثة الأهلي قد حظيت باستقبال جماهيري مميز فور وصولها حيث توافد محبو الفريق ولاعبوه وعلى رأسهم محرز الذي خطف الأنظار كعادته منذ انضمامه إلى الدوري السعودي

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي القادسية هذا الأربعاء في مباراة مرتقبة تنطلق على الساعة الواحدة زوالا بتوقيت الجزائر في إطار الدور نصف النهائي من السوبر السعودي

ويسعى محرز إلى قيادة فريقه نحو النهائي وتحقيق أول ألقابه مع الأهلي في هذه البطولة خاصة بعد تألقه اللافت خلال الموسم الماضي رفقة الفريق.

وحسب صحيفة” الكأس” في هونغ كونغ توافد عشرات المشجعين إلى فندق “غراند وان تشاي” لمتابعة نجوم الأهلي محرز، توني، وميندي، وسط أجواء جماهيرية لافتة.

وقال أن مشجع تايلاندي أوضح أنه حضر خصيصًا لرؤية رياض محرز وهو ما يؤكد النجومية الطاغية التي يحظى بها الجزائري.