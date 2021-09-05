بالفيديو.. رياض محرز يدعو الجزائريين للتطعيم ضد كورونا

شارك اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز في حملة تشجيع الجزائريين للتلقيح ضد فيروس كورونا والتي تمتد من يوم 4 إلى غاية 11 سبتمبر على متسوى كافة القطر الوطني.

ووجه نجم مانشستر سيتي نداء للجزائريين في ومضة إشهارية لمتعامل الهاتف النقال “جيزي” قائلا:

“أدعوكم جميعا لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا من 4 إلى 11 سبتمبر على مستوى كل مراكز التلقيح الموزعة على 58 ولاية .. إذهبوا جميعا الأمر مهم”.

https://fb.watch/7QTHTxVArw/

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb