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الرياضة

بالفيديو.. رياض محرز يدعو الجزائريين للتطعيم ضد كورونا

بقلم يونس رزيق
بالفيديو.. رياض محرز يدعو الجزائريين للتطعيم ضد كورونا
اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز يدعوا الجزائريين لتلقي لقاح ضد فيروس كورونا
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شارك اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز في حملة تشجيع الجزائريين للتلقيح ضد فيروس كورونا والتي تمتد من يوم 4 إلى غاية 11 سبتمبر على متسوى كافة القطر الوطني.

ووجه نجم مانشستر سيتي نداء للجزائريين في ومضة إشهارية لمتعامل الهاتف النقال “جيزي” قائلا:

“أدعوكم جميعا لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا من 4 إلى 11 سبتمبر على مستوى كل مراكز التلقيح الموزعة على 58 ولاية .. إذهبوا جميعا الأمر مهم”.

https://fb.watch/7QTHTxVArw/

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