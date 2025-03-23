بالفيديو.. رياض محرز يكشف كواليس إفريقيا الصعبة

كشف الدولي الجزائري، رياض محرز، الصعوبات، والعراقيل العديدة التي يواجهها المنتخب الوطني في مبارياته التي يخوضها في أعماق القارة السمراء.

وظهر محرز، في مقطع فيديو، بمناسبة مبارتهم الأخيرة أمام بوتسوانا، خلال جلسة استرجاع، أين قال: “هذه هي الكواليس التي لا يعرفها الناس”.

كما وصف قائد الخضر، ونجم نادي الأهلي السعودي، الأجواء التي تواجدو فيها، ببوتسوانا، قائلا: “الجو حار.. لا يوجد مكيف.. إنها حرب يا صديقي”.

يذكر أن تعداد المنتخب الوطني، عانى من ارهاق كبير، عقب مباراتهم الأخيرة أمام بوتسوانا، بسبب برمجتها على الثانية زوالا، في شهر الصيام، و في أجواء حارة، ومتعبة.