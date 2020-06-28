بالفيديو.. ريال بيتيس يسقط برباعية في غياب ماندي عن التشكيلة الأساسية

تلقى نادي ريال بيتيس، خسارة ثقيلة، اليوم الأحد، خلال المواجهة التي جمعتهم بنادي ليفانتي، لحساب الجولة الـ32 من الليغا.

وشهدت هذه المباراة، غياب عيسى ماندي، عن الشكيلة الأساسية لنادي ريال بيتيس، الذي انهار دفاعه أمام ليفانتي، الذي حسم المواجهة لصالحة بنتيجة 4-2.

وسجل ليفانتي هدفين في الشوط الأول من المباراة، ليعود بنفس العزيمة في الشوط الثاني، مضيفا هدفين آخرين، قبل أن يقلص ريال بيتيس، النتيجة في الدقائق الأخيرة من المواجهة.