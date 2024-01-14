بالفيديو.. ريال مدريد يتوج بـ “السوبر” الإسباني للمرة الـ 13 في تاريخه

تمكن فريق ريال مدريد من التتويج بكأس “السوبر” الإسباني بعد الفوز برباعية أمام برشلونة في المباراة التي جرت بملعب “الأول بارك” بالسعودية.

وحقق الريال لقب السوبر للمرة الثالثة عشرة في تاريخه ليبتعد بلقب وحيد من برشلونة الأكثر تتويجا.

ويعود الفضل الكبير في إحراز اللقب إلى “هاتريك” النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ، ورودريغو صاحب الهدف الرابع في حين سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

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