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الرياضة

بالفيديو.. ريان شرقي يفوز أمام بوداوي داخل عقر الديار في الليغ 1

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. ريان شرقي يفوز أمام بوداوي داخل عقر الديار في الليغ 1
بوداوي
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تعرض الدولي الجزائري هشام بوداوي إلى خسارة قاسية رفقة نادي نيس الفرنسي عند استضافة نادي ليون في قمة الجولة 25 من الليغ 1.

وجرت المباراة بملعب “اليانز ريفييرا”، التي شهدت تنشيط بوداوي المباراة أساسيا، حيث ظهر بأداء متواضع اجبر مدربه على استبداله في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني.

كما عرفت المواجهة تألق اللاعب ذو الأصول الجزائرية ريان شرقي من جانب ليون، الذي سجل هدفه الشخصي في الدقيقة 77 من عمر المباراة. قبل أن يضيف زميله ايرنيست نواماه الهدف الثاني في الدقيقة 88. لتنتهي المباراة بالفوز بهدفين نظيفين.

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